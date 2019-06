Ο μύθος Ράφα Ναδάλ, κατέκτησε το 12 Roland Garros της καριέρας του απέναντι στον Ντόμινικ Τιμ και έφτασε τους 18 Grand Slam τίτλους.

Δείτε τον τελευταίο πόντο για το 12ο στέμμα του Ναδάλ στο Roland Garros και το ξέσπασμα του Ισπανού:

23 wins in a row at Roland-Garros…@RafaelNadal wins his 12th title in Paris 6-3 5-7 6-1 6-1 over Dominic Thiem.