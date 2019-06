Στον τελικό του Ρολάν Γκαρός ο Τιμ

Σ΄ έναν εξαιρετικό και αμφίρροπο αγώνα που ξεκίνησε χθες και ολοκληρώθηκε σήμερα, με δυο διακοπές λόγω έντονης βροχόπτωσης, ο Ντομινίκ Τιμ κέρδισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς με 3-2 σετ και προκρίθηκε για 2η διαδοχική χρονιά στον τελικό του Ρολάν Γκαρός. Εκεί τον περιμένει ο «βασιλιάς» της χωμάτινης επιφάνειας και πολυνίκης του Παρισιού Ράφαελ Ναδάλ, ο οποίος τον κέρδισε πέρυσι με 3-0 σετ.

Ο 25χρονος Αυστριακός πρωταθλητής, νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη, έκανε την έκπληξη σε βάρος του Νόλε.

Τα σετ πήγαιναν εναλλάξ στο νικητή και όπως ξεκίνησε ολοκληρώθηκε. Το 1ο σετ το κατέκτησε ο Τιμ με 6-2 και ο Τζόκοβιτς ισοφάρισε με 6-3.

Το 3ο σετ που άρχισε χθες και τέλειωσε σήμερα έληξε 7-5 υπέρ του Αυστριακού, αλλά ο Σέρβος νούμερο 1 απάντησε σε 2-2 με το ίδιο σκορ.

Στο τελευταίο σετ, οι δυο αντισφαιριστές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, όμως, ο φιναλίστ του περσινού Ρολάν Γκαρός ήταν πιο ψύχραιμος και το κατέκτησε με το επίσης 7-5 και πέρασε στον τελικό της διοργάνωσης.

The fourth seed defeats Novak Djokovic 6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5 to reach the @rolandgarros final for the second consecutive year. #RG19 pic.twitter.com/oy4QsJodVb