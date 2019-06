Βασιλιάς στο χώμα ο Ναδάλ, πέρασε άνετα στον τελικό

Ο Ράφαελ Ναδάλ έδειξε πως ο όρος βασιλιάς που του έχουν αποδώσει για την επιφάνεια στο χώμα είναι όντως σωστός. Στο ντέρμπι με τον Ρότζερ Φέντερερ, ο Ισπανός τενίστας δεν συνάντησε καμία δυσκολία και επικράτησε του μεγάλου αντιπάλου του με 3-0 σετ (6-3, 6-4, 6-2).

Ο Φέντερερ έφτασε μέχρι τα ημιτελικά και γνώριζε πως για να πάει στον τελικό θα έπρεπε να κάνει την υπέρβαση, με τον Ελβετό να μην τα καταφέρνει και να χάνει μάλιστα χωρίς να πάρει σετ.

Ο Ισπανός βασιλιάς στην χωμάτινη επιφάνεια πήγε στον τελικό του Ρολάντ Γκαρός για 12η φορά και θέλει να κατακτήσει τον 12ο τίτλο του στη συγκεκριμένη διοργάνωση, αφού στις 11 προηγούμενες φορές που βρέθηκε στον τελικό πήρε και το τρόπαιο.

Ο Ναδάλ κερδίζει για 24η φορά σε 39 αγώνες τον Φέντερερ και φτάνει το σερί του σε 6-0 επί του Ελβετού στο Roland Garros.

Αυτός θα είναι ο 26ος τελικός του Ισπανού σε Grand Slam και θυμίζουμε πως έχει κερδίσει 17 τίτλους, με τελευταίο αυτόν στο Roland Garros το 2018.

O αντίπαλός του στον τελικό της Κυριακής θα γίνει γνωστός μόλις ολοκληρωθεί και ο δεύτερος ημιτελικός, ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και στον Ντομινίκ Τιμ.

