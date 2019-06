Τίποτα δεν τον σταματά...Πέρασε στα ημιτελικά ο Τζόκοβιτς

Συνεχίζει ακάθεκτος ο Νόβακ Τζόκοβιτς,ο οποίος κέρδισε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 3-0 σετ και πέρασε στα ημιτελικά του Ρολάντ Γκαρός.Ο Σέρβος τενίστας δεν δυσκολεύτηκε καθόλου και επικράτησε του 22χρονου Γερμανού με 7-5, 6-2, 6-2 και πέρασε στα ημιτελικά της γαλλικής διοργάνωσης για 9η φορά στη καριέρα του.

Αυτή ήταν η 26η διαδοχική νίκη του Djokovic σε Grand Slam διοργάνωση και με 2 ακόμη θα κάνει το απόλυτο των 28 σερί νικών και 4/4, κρατώντας συγχρόνως στα χέρια του τον τίτλο του πρωταθλητή σε όλα τα major.

Ο Djokovic τελείωσε τον αγώνα με 23 winners και 18 αβίαστα λάθη. 32 winners είχε ο Sascha, 9 περισσότερους από τον Σέρβο, αλλά είχε και τα διπλάσια λάθη, φτάνοντας τα 36. Ο νούμερο 1 τενίστας στον κόσμο θα αντιμετωπίσει αύριο τον Ντομινίκ Τιέμ και θέλει να κλείσει μια θέση στον τελικό για να κατακτήσει για 2η φορά το συγκεκριμένο τρόπαιο.

Αυτή είναι η 35η παρουσία του Σέρβου σε ημιτελικό Grand Slam. Ο Τζόκοβιτς έχει κερδίσει 15 Grand Slam και τα τρία τελευταία στη σειρά!

