Ραντεβού με Φέντερερ στη Ρώμη! (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε τον Φάμπιο Φονίνι με 2-0 (6-4, 6-3) και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Masters της Ρώμης. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει το απόγευμα (στις 17:30 ώρα Κύπρου), τον Ρότζερ Φέντερερ.

Δυο νίκες σε μια ημέρα -όπως όλοι όσοι προκρίθηκαν- σημείωσε στο τουρνουά της Ρώμης ο Στέφανος. Το απόγευμα της Πέμπτης κέρδισε τον Γιάνικ Σίνερ με 2-0 (6-3, 6-2) και το βράδυ επικράτησε του «γηπεδούχου» Φονίνι με το ίδιο σκορ.

Οι δυο νίκες έστειλαν τον Τσιτσιπά στους «8» και απέναντι στον Ρότζερ Φέντερερ, τον οποίο κέρδισε στο Αυστραλιανό Όπεν με 3-1.

Ο 21χρονος Ελλαδίτης αντιμετώπισε ακόμα δυο φορές το «Βασιλιά» της Ελβετίας και έχασε με 2-0 σετ. Λίγες ημέρες πριν το Αυστραλιανό Όπεν, οι δυο τους τα είπαν στο Χόπμαν Καπ (Αυστραλία), με τον Φέντερερ να κερδίζει και τα δυο σετ στο τάι μπρέικ.

Η τελευταία φορά ήταν στον τελικό του Ντουμπάι, όπου ο Στέφανος έχασε με 4-6 και 4-6.

Stef-tacular! @StefTsitsipas rounds out Rome's elite 8 with a 6-4 6-3 victory over Fabio Fognini at #ibi18 pic.twitter.com/MTQmoek4RL