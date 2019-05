Eκνευρισμένος ο Κύργιος πέταξε καρέκλα και έφυγε(video)

Απίστευτες σκηνές στην Ρώμη, με τον Νικ Κύργιο να χάνει για άλλη μια φορά την ψυχραιμία του και να εγκαταλείπει το court, χαρίζοντας την νίκη στον αντίπαλό του!

Ο 25χρονος Ελληνοααυστραλός εκνευρίστηκε όταν έχασε το σερβίς του ενώ ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0 στο τρίτο σετ του αγώνα με τον Νορβηγό Κάσπερ Ρουντ και δέχτηκε γκέιμ πέναλτι στην συνέχεια, καθώς επιτέθηκε στον διαιτητή. Αιτία της έκρηξής του, ο κόσμος που τριγυρνούσε στο γήπεδο την ώρα που εκείνος σέρβιρε.

Στη συνέχεια, λοιπόν, άρχισε να κλωτσάει μπουκάλια, πέταξε μια καρέκλα και τελικά αποφάσισε να φύγει από το court!

Για την ιστορία, το σκορ του αγώνα ήταν 6-3, 6-7(5), 1-2...

Ο Ρουντ, δηλαδή, πήρε το εισιτήριο για την φάση των «16» του Internazionali BNL d' Italia και θα βρει απόψε απέναντί του τον Χουάν Μαρτίν Ντελ Πότρο, που πέτυχε μεγάλη νίκη επί του Νταβίντ Γκοφέν με 6-4, 6-2.

Ο Κύργιος, από την άλλη, πάει να ξεκουραστεί εν όψει Roland Garros (26/5) και για άλλη μια φορά γίνεται θέμα συζήτησης όχι για το ταλέντο του, αλλά για την αψυχολόγητη συμπεριφορά του...

Well...



Kyrgios gets a game penalty and then walks off court, handing Casper Ruud a place in the last 16#ibi19 pic.twitter.com/T4jhvbV1RN