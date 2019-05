Πάει και ο Ζβέρεφ (vids)

Μετά τους Μαναρίνο και Βερντάσκο, ήταν η σειρά του Ζβέρεφ να ηττηθεί και να αποκλειστεί από τον Στέφανο Τσιτσιπά στο 1000άρι της Μαδρίτης. Ο κορυφαίος Έλληνας αντισφαιριστής κέρδισε με 2-1 (7-5, 3-6, 6-2) το Γερμανό πρωταθλητή και προκρίθηκε στα ημιτελικά του χωμάτινου τουρνουά. Απέναντι του θα έχει το νικητή του ζευγαριού Ναδάλ-Βαβρίκα, με τον Ισπανό να θεωρείται το αδιαφιλονίκητο φαβορί.

Τρία μπρέικ, δυο περισσότερα από τον αντίπαλο του, ήταν αρκετά για τον Τσιτσιπά, ώστε να κάμψει την αντίσταση του Αλέξάντερ Ζβέρεφ και να συνεχίσει την εξαιρετική πορεία του.



Στο 1ο σετ οι δυο τενίστες υπερασπίστηκαν -εύκολα ή δύσκολα- το σερβίς τους μέχρι το 11ο γκέιμ, όταν ο Τσιτσιπάς «χτύπησε» και χωρίς να χάσει πόντο έκανε το 6-5 και ακολούθως το 7-5.



Στο 2ο ο Ζβέρεφ πατούσε καλύτερα, ήταν πιο πειστικός και άνετος στο παιχνίδι του και έκανε το μπρέικ στο 8ο γκέιμ. Προηγήθηκε με 3-5 και σέρβιρε επιτυχώς για το 6-3 και την ισοφάριση.



Στο 3ο γκέιμ του 3ο σετ ο Τιτσιπάς απειλήθηκε έντονα με το μπρέικ, όμως, με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα το απέτρεψε και έκανε την αντεπίθεση του. Καπάκι «έσπασε» το σερβίς και τις ορέξεις του Γερμανού και φούλαρε για τη νίκη. Έκανε ακόμα ένα μπρέικ στο τελευταίο σερβίς του Ζβέρεφ και πήρε τη νίκη με 6-2 και 2-1 στα σετ.

