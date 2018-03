Σαν μικρό παιδί πανηγύρισε ο Μάρκος (video)

Ενθουσιασμένος μετά τον αγώνα, μοίρασε μπάλες στους φιλάθλους και ξεσήκωσε την κερκίδα!

And you get a ball!



Marcos Baghdatis is having a ball at the #BNPPO18, into the 3R for the first time in six years. He beat Diego Schwartzman 7-5, 6-4 on Stadium 4#BNPPO18 #TennisParadise pic.twitter.com/5Lg4gfY86E