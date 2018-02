Βασ1λιάς... Ρότζερ Φέντερερ! (video)

Ο Ρότζερ Φέντερερ μετά την απώλεια του πρώτου σετ «ισοπέδωσε» τον Ρόμπιν Χάασε, προκρίθηκε στα ημιτελικά του ΑBN Amro World Tennis Tournament και, το κυριότερο, έγινε ο γηραιότερος παίκτης που φτάνει στο νούμερο 1 του κόσμου!

Είκοσι (και αριθμητικώς προς αποφυγή παρεξηγήσεων: 20) Grand Slams. 96 τίτλοι καριέρας. 237 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή της ATP και 302 στο σύνολο. Ανταγωνιστικός μέχρι τα βαθιά του τενιστικά «γεράματα» και, πιθανότατα, ο πιο εντυπωσιακός παίκτης όλων των εποχών.

Ωστόσο, όλ' αυτά μοιάζουν να ωχριούν μπροστά στο επικό σημερινό κατόρθωμα του Ρότζερ Φέντερερ- κι ας ήρθε σ' έναν «ταπεινό» προημιτελικό: ο Ελβετός θρύλος του αθλήματος επικράτησε με 2-1 σετ του Ρόμπιν Χάασε και μ' αυτή του τη νίκη ανέβηκε- μετά από 5.5 ολόκληρα χρόνια!- στην κορυφή της ATP. Έτσι, έγινε ο γηραιότερος που το έχει καταφέρει (36 ετών και 195 ημερών τη Δευτέρα), ξεπερνώντας κατά μια τριετία τον Αντρέ Άγκασι (33).

Τα πράγματα, ωστόσο, δεν ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο σήμερα για τον «Φεντ»: ο Ολλανδός (αλλά όχι και τόσο... γηπεδούχος) Χάασε αφού έσωσε τρία break points του Ελβετού στο εναρκτήριο game ήταν εξαιρετικός στο πρώτο πρώτο σετ και μ' ένα κομβικό break στο 9o game κατάφερε να προηγηθεί με 1-0.

The moment @RogerFederer sealed a return to the No.1 ranking...



Defeats Haase 4-6 6-1 6-1 in Rotterdam.#abnamrowtt pic.twitter.com/NMmc6VUfyi