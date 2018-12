Μπάτμιντον: Διακόσιοι αθλητές στο διεθνές Τουρνουά U17!

Πραγματοποιήθηκε η δημοσιογραφική διάσκεψη Τύπου για το Ετήσιο Διεθνές Τουρνουά Μπάτμιντον στην Αίθουσα Διασκέψεων του ΚΟΑ. Στον χώρο ήταν παρόντες αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, όπως και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, και φυσικά οι Χορηγοί και συμπαραστάτες της Ομοσπονδίας.

Στην αρχή πήρε τον λόγο ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ευθύμιος Πολυδώρου, καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους:

«Σας καλωσορίζω στην σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη της ΚΟΜ, η οποία διοργανώνεται επ’ ευκαιρία του Ετήσιου Διεθνούς Τουρνουά Μπάτμιντον CYPRUS JUNIORS Κ17 & YOUTH INTERNATIONAL CYPRUS JUNIORS INTERNATIONAL (Κ15-Κ13-Κ11) 2018, το οποίο θα διεξαχθεί φέτος από τις 13 μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Διεθνές Τουρνουά CYPRUS JUNIORS Κ17, μέρος του Ευρωπαϊκού Σιρκουί Κ17, αποτελεί την συνέχεια του εξαιρετικού Διεθνούς Τουρνουά CYPRUS JUNIORS Κ19, το οποίο ήταν μέρος του Παγκόσμιου Σιρκουί που διεξάχθηκε τον περασμένο Απρίλιο στις ίδιες Αθλητικές Εγκαταστάσεις. Τα εγκωμιαστικά σχόλια του Επιδιαιτητή του Τουρνουά, καθώς και του συνόλου των συμμετασχόντων στο Διεθνούς Τουρνουά Κ19 (Αθλητών, Προπονητών, Διαιτητών αλλά και των θεατών) μάς γεμίζουν με αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με επιτυχία, ως Ομοσπονδία, στις ανάγκες και αυτού του Διεθνούς Τουρνουά, δίνοντας έτσι συνέχεια στη θεσμοθέτηση και καταξίωση όλων των Διεθνών Τουρνουά τα οποία διοργανώνει η ΚΟΜ, τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στον παγκόσμιο χώρο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ΚΟΜ, μέσα στα πλαίσια του τετραετούς πλάνου 2016 – 2020, μετά από παρότρυνση και των Διεθνών Θεσμών (Παγκόσμιας Ομοσπονδίας BWF, Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας BEC και Μεσογειακής Συνομοσπονδίας COMEBA) και όχι μόνο, διεκδικεί, σε συνεργασία και με άλλους Εθνικούς Οργανισμούς και Φορείς, την διοργάνωση για την αγωνιστική περίοδο 2019 μέχρι και 6 Διεθνών Τουρνουά. Η τακτική αυτή της ΚΟΜ, την συγκεκριμένη δύσκολη οικονομική συγκυρία για την πατρίδα μας, δίνει την ευκαιρία στους Αθλητές μας να διαγωνιστούν με συναθλητές τους από πιο προηγμένα πρωταθλήματα αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες, οι οποίες αναμένεται να αποτελέσουν εφαλτήριο για μελλοντικές επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο.

Αναμένουμε ένα πολύ δυνατό και συναρπαστικό τουρνουά, καθώς έχουμε αυξημένες συμμετοχές αθλητών υψηλού επιπέδου κυρίως από τον ευρωπαϊκό χώρο. Συγκεκριμένα, στο τουρνουά θα συμμετάσχουν 204 αθλητές (98 Αθλητές από 15 χώρες τριών Ηπείρων (Ευρώπη, Ασία και Αφρική) και 106 Κύπριοι Αθλητές) από 16 χώρες. Η ΚΟΜ θα δώσει και σε αυτό το διεθνές Τουρνουά την ευκαιρία σε μαθητές από Δημοτικά Σχολεία, Γ’ και Δ’ Λατσιών, Β΄ Καιμακλίου και Α’ Παλλουριώτισσας, να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Όλα τα έξοδα θα καλυφθούν από πόρους της Ομοσπονδίας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΥΠ.Π.&Π. και ιδιαίτερα την κ. Μαρίνα Στεργίδου για την αγαστή συνεργασία, για προώθηση του αθλήματος του Μπάτμιντον στον τόπο μας. Ευελπιστούμε ότι οι φίλοι του Μπάτμιντον θα απολαύσουν μια εξαιρετική διοργάνωση τόσο αγωνιστικά όσο και οργανωτικά.

Πριν δώσω τον λόγο στον ομοσπονδιακό προπονητή κ. Saber Afif και τους αθλητές οι οποίοι θα μας αναλύσουν τους στόχους τους, καθώς και στους εκπροσώπους των χορηγών οι οποίοι είναι παρόντες στην σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη, θα ήθελα να ευχαριστήσω:

α. Τον ΚΟΑ, ο οποίος είναι διαχρονικά ο βασικός αιμοδότης της Ομοσπονδίας,

β. Τους Χορηγούς του Τουρνουά οι οποίοι μέσα από την οικονομική στήριξή τους μας δίνουν την δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ΚΟΜ τόσο αγωνιστικά όσο και οργανωτικά, την ΟΠΑΠ Κύπρου, την εταιρεία PISSIS LTD, την εταιρεία HELLENIC TZILALIS, την εταιρεία HELLENIC TECHNICAL ENTERPRISES (THE) LTD, την εταιρεία G4S, την εταιρεία GREEN DOT, την Εταιρεία TOP KINISIS, την Εταιρεία ΖΟΡΠΑΣ καθώς και τον ΚΟΤ,

γ. Τους Υποστηρικτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Εταιρεία ESSO και Εταιρεία ΜΤΝ.

δ. Τα τηλεοπτικά κανάλια, καθώς και τα υπόλοιπα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, τα οποία καλύπτουν το Τουρνουά,

ε. Τους Φίλους Δημοσιογράφους, από ένα ευρύ φάσμα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, οι οποίοι θα καλύψουν το τουρνουά.

Θα ήταν παράληψή μου εάν δεν ευχαριστούσα τους συνεργάτες μου στην Ομοσπονδία οι οποίοι αναλώνουν εθελοντικά τον περισσότερο από τον προσωπικό τους χρόνο, σε καθημερινή βάση, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Ομοσπονδίας, το προσωπικό της ομοσπονδίας, καθώς και τους υπόλοιπους εθελοντές, χωρίς την βοήθεια των οποίων θα ήταν αδύνατη η επιτυχία του Διεθνούς Τουρνουά.

Κλείνοντας, εύχομαι σε όλους τους διαγωνιζόμενους αθλητές καλή επιτυχία, καθώς και σε όλο το φίλαθλο κοινό της Πατρίδας μας, Καλά Χριστούγεννα!».

Ακολούθως, τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του τουρνουά κ. Στέφανος Χαϊλής, ο οποίος ανέφερε ότι είμαστε έτοιμοι οργανωτικά και ότι ευελπιστούμε στην διοργάνωση ενός εξαιρετικού τουρνουά, το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για το Άθλημα του Μπάτμιντον στον τόπο μας, αλλά και την ΚΟΜ γενικότερα.

Στη συνέχεια, πήρε τον λόγο ο ομοσπονδιακός τεχνικός Saber Afif, ο οποίος ανέφερε ότι οι Αθλητές μας είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και ευελπιστεί στην κατάκτηση μεταλλίων.

Ακολούθως μίλησαν οι τρεις αθλητές της εθνικής Κ17 Ιάκωβος Αχεριώτης, Εύα Καττιρτζή και Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου. Οι δύο αθλητές εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για επιτυχίες στο Τουρνουά.

Στη συνέχεια πήραν τον λόγο οι εκπρόσωποι των Χορηγών, οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις δράσεις της ΚΟΜ, καθώς και την πρόθεσή τους για περαιτέρω στήριξη της ΚΟΜ στο μέλλον.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Ευθύμιος Πολυδώρου προσκάλεσε όλο το φίλαθλο κοινό της Κύπρου να παρακολουθήσει τους αγώνες, υπενθυμίζοντας ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ καταληκτικά ευχήθηκε σε όλους Καλές Γιορτές.