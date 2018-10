Κοντίδης: «Το ονειρευόμουν από παιδί» (video)

Ο Παύλος Κοντίδης μίλησε για την ανάδειξή του ως Rolex World Sailor of the Year τα ξημερώματα στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Για την εκπλήρωση ενός παιδικού ονείρου μίλησε ο Παύλος Κοντίδης μετά την ανάδειξή τους ως Rolex World Sailor of the Year 2018, του κορυφαίου τίτλου τιμής στην ιστιοπλοΐα, που απονέμεται ανελλιπώς από το 1994, ανάμεσα σε ιστιοπλόους τόσο των Ολυμπιακών κατηγοριών όσο και της ανοικτής θαλάσσης. Οι υποψηφιότητες στην ανδρική κατηγορία ήταν πέντε.

