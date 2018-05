Φινάλε με νίκη για Shadows, ανατροπή στη 2η θέση

Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα μπόουλινγκ στο Επαρχιακό Σωματείο Κερύνειας με τους πρωταθλητές Shadows (φωτό) να κλείνουν την χρονιά με άλλη μία νίκη.

Στη μάχη της δεύτερης θέσης, η ομάδα ΠΑΟΚ Κυθρέας / Wοlves κατάφερε να υποσκελίσει τους No Mercy BT.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του φινάλε:



STRANGERS VS SHADOWS 0-4

MICA CANNONS VS ΠΑΟΚ Κυθρέας/ WOLVES 1-3

NEXXXT VS TITANES 4-0

POWERSHOTS VS NO MERCY B.T 2-2



Η τελική βαθμολογία

1. SHADOWS 73

2. ΠΑΟΚ Κυθρέας / WOLVES 59

3. NO MERCY B.T 58

4. MICA CANNONS 48

5. NEXXXT 46

6. POWERSHOTS 30

7. STRANGERS 22

8. TITANES 0