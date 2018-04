Μία αγωνιστική πριν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα μπόουλινγκ στο Επαρχιακό Σωματείο Κερύνειας και όλα έχουν κριθεί εκτός από τη 2η θέση. Νο Μercy ΒΤ και ΠΑΟΚ Κυθρέας/Wolves ισοβαθμούν, με τους πρώτους να υπερτερούν αυτή τη στιγμή κατά 31 κορίνες.

Τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής:



E.Σ.Μ. Κερύνειας: Μία στροφή πριν το τέλος

POWERSHOTS VS SHADOWS 0-4

NEXXXT VS ΠΑΟΚ ΚΥΘΡΕΑΣ / WOLVES 1-3

MICA CANNONS VS TITANES 4-0

STRANGERS VS NO MERCY B.T 0-4



Η βαθμολογία (20 αγώνες)

1. SHADOWS 69

2. NO MERCY B.T. 56

3. ΠΑΟΚ ΚΥΘΡΕΑΣ/ WOLVES 56

4. MICA CANNONS 47

5. NEXXXT 42

6. POWERSHOTS 28

7. STRANGERS 22

8. TITANES 0