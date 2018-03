Mπόουλινγκ (ΕΣΜ Κερύνειας): Τελική ευθεία το πρωτάθλημα

Τέσσερις αγωνιστικές πριν την λήξη του πρωταθλήματος μπόουλινγκ του Επαρχιακού Σωματείου Κερύνειας, η κατάσταση στη βαθμολογία παρέμεινε αναλλοίωτη. Ξεκάθαρη η κατάσταση στη 1η τριάδα, παίζεται η 4η θέση.

Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής είναι:



SHADOWS VS MICA CANNONS 4-0

NEXXXT VS NO MERCY B.T 0-4

ΠΑΟΚ ΚΥΘΡΕΑΣ /WOLVES VS STRANGERS 3-1

POWERSHOTS VS TITANES 4-0



Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 17 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:



1. SHADOWS 58

2. NO MERCY B.T. 51

3. PAOK KYTHREAS / WOLVES 45

4. MICA CANNONS 38

5. NEXXXT 36

6. POWERSHOTS 25

7. STRANGERS 19

8. TITANES 0