Ο Μάικ Κόνλεϊ "μετακόμισε" στους Γιούτα Τζαζ

Ο Μάικ Κόνλεϊ αποχώρησε από τους Γκρίζλις για λογαριασμό των Γιούτα Τζαζ, ενώ το αντίθετο δρομολόγιο έκανα οι Γκρέισον Άλεν, Κάιλ Κόρβερ, Τζάε Κράουντερ όπως επίσης και το νούμερο 23 του φετινού draft στο πλαίσιο της ανταλλαγής που συμφώνησαν οι 2 ομάδες.

Ο Κόνλεϊ έκανε δηλώσεις για το Μέμφις και για το νέο ξεκίνημα στην καριέρα του.

"Τι περισσότερο να πω για την πόλη μου. Εσείς με κάνατε αυτό που είμαι σήμερα. Το Μέμφις θα είναι πάντα το σπίτι μου. Ήρθε η ώρα για ένα διαφορετικό κεφάλαιο. Είμαι ενθουσιασμένος και θα δώσω τα πάντα στην Τζαζ και στην πόλη της Γιούτα".

Memphis has traded guard Mike Conley to the Utah Jazz for Grayson Allen, Kyle Korver and Jae Crowder, the 23rd pick in Thursday's Draft and a future first-round pick, league sources tell ESPN.