Απέρριψε 30 εκατ. ευρώ και μένει ελεύθερος ο Αλ Χόρφορντ

Δεν κάνει χρήση του option in στο συμβόλαιο του ο Αλ Χόρφορντ και μένει ελεύθερος ο 33χρονος σέντερ.Σε περίπτωση που ο Αλ Χόρφορντ έκανε χρήση της σχετικής οψιόν στο συμβόλαιο του θα λάμβανε 30,1 εκατομμύρια ευρώ από τους Σέλτικς για την επόμενη σεζόν,με τον Δομινικανό να γίνεται free agent,χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει πως δεν θα συνεχίσει στους "κέλτες".

Ο Χόρφορντ όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Άντριαν Βοϊναρόφσκι θα κάτσει στο τραπέζι για κανούριες συζητήσεις με την ομάδα του και να κάνουν νέα συμφωνία.

Ο Χόρφορντ αγωνίστηκε σε 68 αγώνες, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 13.6 πόντους, 6.7 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ σε περίπου 29 λεπτά συμμετοχής.

Boston Celtics center Al Horford will not exercise the $30.1M option on his 2019-20 contract and become an unrestricted free agent, league sources tell ESPN. Horford and the Celtics both have interest in working toward a new deal in July, sources tell ESPN.