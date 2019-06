Λαοθάλασσα στο Τορόντο για τους πρωταθλητές (vids/pics)

Το Τορόντο γιορτάζει. Οι δρόμοι «ξεχείλισαν» από κόσμο και δημιούργησαν ένα πρωτόγνωρο και απίστευτο σκηνικό. Το κόκκινο χρώμα ήταν εκείνο που ξεχώριζε. Πάνω από 2 εκατομμύρια φίλοι των Ράπτορς βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας για να αποθεώσουν τους νέους πρωταθλητές και να πανηγυρίσουν την ιστορική στιγμή, του παρθενικού τίτλου.

Ο Καουάι Λέοναρντ μίλησε στην τηλεόραση του Τορόντο και είπε: «Είναι απίστευτο! Όλοι είναι έξω. Κανένας δεν πήγε στην δουλειά του σήμερα. Από την αρχή κατάλαβα ότι αυτή η ομάδα μπορεί να φτάσει στην κορυφή του NBA. Οι τελευταίες μέρες ήταν απίστευτες. Καθόλου ύπνος, αλλά πάρα πολλοί πανηγυρισμοί και θα συνεχίσουμε».

Από την άλλη, ο Κάιλ Λάουρι φόρεσε την φανέλα του Ντέιμον Στουντεμάιρ, του θρυλικού παίκτη των Ράπτορς, ο οποίος ήταν το πρώτο pick στην ιστορία της ομάδας του Καναδά και πανηγύρισε μαζί με την μικρή κόρη του.

Από το πούλμαν δεν θα μπορούσε να λείπει και ο γνωστός ράπερ, Drake, ο οποίος έκανε και live στο Instagram, αποκαλώντας τον Φρεντ Φαν Βλιτ δίδυμο αδερφό του.

Ο Ντάνι Γκριν φόρεσε την ζώνη του πρωταθλητή, ενώ παράλληλα… έλουσε τον κόσμο με σαμπάνια, καπνίζοντας το πούρο του πρωταθλητή.

Ακόμη, ο Σερτζ Ιμπάκα μίλησε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και είπε ότι τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα.

Ο Μασάι Ουτζίρι, επίσης, μίλησε και τόνισε ότι δουλεύει για έναν εξαιρετικό οργανισμό, ενώ έδωσε όλα τα συγχαρητήρια στους παίκτες και τους προπονητές.

For Canada!



Reigning #NBAGLeague MVP and Canada native @ChrisBoucher talks about his journey and what this NBA title means for his home country #WeTheNorth pic.twitter.com/PIJ3EGN8pP — NBA G League (@nbagleague) June 17, 2019

The party continues in Toronto! pic.twitter.com/z1ha20grUp — NBA (@NBA) June 17, 2019

@JLin7 reflects on achieving his goals of making the NBA, starting at point guard and winning a championship! #WeTheNorth pic.twitter.com/EQuSLymRVh — NBA (@NBA) June 17, 2019