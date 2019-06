Μπαμ με Άντονι Ντέιβις οι Λέικερς!

Έσκασε η βόμβα!

Η πρώτη τεράστια μεταγραφή στο ΝΒΑ ανήκει στους Λέικερς που συμφώνησαν με τους Πέλικανς για την παραχώρηση του Άντονι Ντέιβις με αντάλλαγμα τους Μπράντον Ίνγκραμ, Λόνζο Μπολ, Τζος Χαρτ και 3 draft picks πρώτου γύρου.

Οι Λέικερς κοιτούσαν εδώ και καιρό την περίπτωση του Ντέιβις για τον κάνουν κάτοικο Λος Άντζελες και συμπαίκτη του Λεμπρόν Τζέιμς,κάτι που κατάφεραν αλλά με αρκετά ανταλλάγματα όπως ήταν λογικό.Έτσι το συγκεκριμένο trade αφήνει ευχαριστημένες και τις δύο ομάδες όπως και το "μονόφρυδο" που ήθελε να αλλάξει ομάδα και βλέπουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Να τονιστεί πως οι Πέλικανς έχοντας ¨κλειδώσει" το νούμερο 1 του ντραφτ,Ζάιον Γουίλιαμσον με τα νέα δεδομένα θα έχουν και το νούμερο 4 του φετινού ντραφτ φτιάχοντας έτσι μια ομάδα με αρκετό μέλλον.

Από την άλλη πλευρά οι Λέικερς βλέπουν το παρόν και ήδη με τη μεταγραφή του 26χρονου σέντερ έχουν 2 μεγάλα ονόματα και αναζητούν το τρίτο που θα εκτοξεύσει την ομάδα του Λεμπρόν που ζητούσε ενίσχυση για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

