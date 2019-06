Οπαδός των Γουόριορς έχασε το μυαλό του και γκρέμισε τα πάντα

Η ήττα των Γουόριορς τα ξημερώματα της Παρασκευής (14/6) έβγαλε εκτός ορίων έναν Αμερικανό που πήρε σβάρνα ό,τι υπήρχε στο σπίτι του. Το ξέσπασμά του δεν περιγράφεται.

Ή είχε ποντάρει πολλά χρήματα στο στοίχημα ή είχε ποντάρει πολλά χρήματα στο στοίχημα. Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά η αντίδραση του οπαδού των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς που στο φινάλε του Game 6 των NBA Finals 2019 διέλυσε τα πάντα στο σπίτι του.

Πρώτα εκτόξευσε το τηλεχειριστήριο στην τηλεόρασή του, στην συνέχεια έριξε μια καρέκλα, έσπρωξε έναν φίλο του εκτός δωματίου, διέλυσε έναν υπολογιστή, μια κονσόλα παιχνιδιών και άφησε πίσω του ένα χάος. Τουλάχιστον, ήταν αρκετά ψύχραιμος για να βγάλει τα καλώδια από την τηλεόραση και να γλιτώσει από το ηλεκτρικό ρεύμα.

Warriors losing really got him heated