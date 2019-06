Δεν κάνει χρήση της οψιόν ο Ίρβινγκ

Ελεύθερος να συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της αρέσκειας του είναι ο Κάιρι Ίρβινγκ μετά την απόφαση του να μην κάνει χρήση της οψιόν ανανέωσης με τους Μπόστον Σέλτικς.Ο 27χρονος σούπερ σταρ διάλεξε να μην πάρει τα 21,3 εκατομμύρια δολάρια που προέβλεπε το συμβόλαιο του σε περίπτωση ανανέωσης και επέλεξε να μην συνεχίσει στους "κέλτες" την επόμενη σεζόν.

Έτσι πολλές ομάδες αναμένεται να μπουν στον ¨κόλπο" για την απόκτηση του 27χρονου γκαρντ,με ομάδες όπως είναι οι Νικς,οι Λέικερς,οι Νετς να είναι υποψήφιες επιλογές για τον Ίρβινγκ.

Celtics' Kyrie Irving is not opting into his $21.3 million deal for next season and will become a free agent eligible to sign a new contract with Boston or elsewhere, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.