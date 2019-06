Έστησαν σκηνές έξω από το γήπεδο οι φίλοι των Ράπτορς

«Τρέλα» επικρατεί στις τάξεις των φιλάθλων των Ράπτορς, αφού έχουν κατασκηνώσει στο Jurassic Park 2 μέρες πριν το Game 5 (04:00, Cosmote Sport 4, 11/6).

Οι Ράπτορς ζουν τις πιο όμορφες μέρες της ιστορίας τους, αφού βρίσκονται στο 3-1 και θέλουν ακόμα μια νίκη για πάρουν το πρωτάθλημα.

Οι φίλαθλοι τους έχουν... τρελαθεί και έχουν κατασκηνώσει έξω από το Jurassic Park 2 μέρες πριν το Game 5.

Δείτε τους να στήνουν τις σκηνές τους.

Φοβερά πράγματα στο Τορόντο.

πηγή:gazzeta.gr

