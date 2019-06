Οδός «Ντιρκ Νοβίτσκι» στο Ντάλας (pic)

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, η πιο μεγάλη στην ιστορία των Ντάλας Μάβερικς και η πόλη του Τέξας του δείχνει την ευγνωμοσύνη της με κάθε τρόπο.

Έτσι και το πρόσφατο. Η οδός που θα μετονομαστεί σε "Ντιρκ Νοβίτσκι" για να θυμίζει στους παλιούς και να μαθαίνει στους νεότερους το σπουδαίο αυτό καλαθοσφαιριστή. Η πρόταση εγκρίθηκε από την Πολιτεία, με την Olive Street να παίρνει το δικό του όνομα.



«Είμαι ενθουσιασμένος για τον Ντιρκ», ανέφερε ο ιδιοκτήτης των Μάβερικς, Μαρκ Κιούμπαν, μην κρύβοντας τη συγκίνησή του.

The city of Dallas has approved the renaming of a street to Nowitzki Way. It was Olive Street, which runs by the American Airlines Center. “I’m excited for Dirk,” Mark Cuban said.