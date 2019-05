Προλαβαίνει το δεύτερο τελικό ο Ιγκουοντάλα

Ευχάριστα νέα στους Γουόριορς με τον Αντρέ Ιγκουοντάλα!



Ο έμπειρος φόργουορντ αποκόμισε έναν τραυματισμό στον πρώτο τελικό με τους Ράπτορς, αλλά υποβλήθηκε σε εξετάσεις που βγήκαν «καθαρές», οπότε θα είναι κανονικά διαθέσιμος για το δεύτερο ματς της σειράς.



Από ‘κει και πέρα, ο Στιβ Κερ επιβεβαίωσε την απουσία του Κέβιν Ντουράντ και από τον δεύτερο τελικό με την ομάδα του Τορόντο, λέγοντας πως ο τραυματισμός του είναι ύπουλος και πως είναι άγνωστο το πότε θα επιστρέψει.

Andre Iguodala’s MRI was clean, team says. Expectation is he will play in Game 2.