Γκριν:"Mας αποδοκιμάζουν γιατί κερδίζουμε όλες τις ομάδες"

Ο Ντρέιμοντ Γκριν, στα πλέι οφ με τους Ουόριορς κάνει το ένα τρεμπλ νταμπλ μετά το άλλο.Η ομάδα του έχασε στον πρώτο αγώνα των τελικών και ρωτήθηκε γιατί όλος ο κόσμος τον αποδοκιμάζει, με τον ίδιο να απαντάει πως επειδή βρίσκονται στην κορυφή προσπαθούν να τους δουν να πέφτουν.

"Ο κόσμος στις ΗΠΑ μας αποδοκιμάζει γιατί κερδίζουμε όλες τις ομάδες τους! Οπότε, όλα καλά! Όταν είσαι στην κορυφή δεν πρόκειται να σε αποθεώσουν ποτέ, αλλά θέλουν να σε δουν να πέφτεις".

Draymond: "People in the States are cheering against us because we beat all their teams."