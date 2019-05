Πλησιάζει η μέρα που θα μπουν στο νέο τους γήπεδο οι Ουόριορς

Οι Ουόριορς, στους τελικούς με τους Ράπτορς, θα δώσουν τους τελευταίους τους αγώνες στην Oracle Arena. Το νέο τους "σπίτι" ετοιμάζεται και σε 100 μέρες αναμένεται να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τους Ουόριορς,ενώ θα είναι χωρητικότητας 18.000 θέσεων

Η Chase Arena βρίσκεται επίσης στο Σαν Φρανσίσκο, απλά από την απέναντι πλευρά που είναι τώρα η Oracle.

Το γήπεδο των Ουόριορς στοίχησε 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά αυτό το ποσό φαντάζει ήδη αρκετά μικρό σε σχέση με το κέρδος που έχει ήδη η ομάδα του Όκλαντ.

Αυτό ανέρχεται στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, μιας και έχουν πωληθεί ήδη εισιτήρια διαρκείας, χορηγίες αλλά και σουίτες εντός του γηπέδου.

