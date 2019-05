Έρχονται αλλαγές στους Ρόκετς

Οι Χιούστον Ρόκετς παρότι είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες του NBA, δεν κατάφεραν για μία ακόμα χρονιά να φτάσουν μέχρι τους τελικούς του NBA και η διοίκηση σκέφτεται… αλλαγές.

Η ομάδα των Μάικ Ντ’Άντονι, Τζέιμς Χάρντεν και Κρις Πολ για μία ακόμα σεζόν στα playoffs, είδε την… πλάτη των Ουόριορς και δεν έφτασε μέχρι τους τελικούς του NBA, με αποτέλεσμα οι αλλαγές ενόψει της νέες χρονιάς να θεωρούνται δεδομένες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ESPN, o General Manager της ομάδας Ντάριλ Μόρεϊ δείχνει μία έντονη επιθυμία να αλλάξει πολλά πράγματα στο ρόστερ του Χιούστον, ώστε να το βελτιώσει τους παίκτες που διαθέτουν συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν, σε συνδυασμό με τα draft picks που κατέχουν οι Ρόκετς, να είναι διαθέσιμα για ανταλλαγές και συζητήσεις με άλλες ομάδες.

Μάλιστα στο ρεπορτάζ τονίζεται, πως φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο το σενάριο ανταλλαγής του Τζέιμς Χάρντεν αφού αποτελεί τον ηγέτη της ομάδας και έναν από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου, όμως δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο και για τον “Διόσκουρο” του στην περιφερειακή γραμμή, Κρις Πολ καθώς και εκείνος θα πρέπει να θεωρείται διαθέσιμος για ανταλλαγή.

Sources: In calls to front offices, Houston GM Daryl Morey is showing an aggressive desire to improve roster with all players and picks available in talks. Hard to imagine James Harden scenario, but the rest under contract - perhaps even Chris Paul - could be moved in right deal.