Ο Ντέιβις συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο για το μέλλον του

Ο σταρ των Πέλικανς Άντονι Ντέιβις συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο των Πέλικανς για το θέμα που αφορά το μέλλον του.Εδώ και αρκετό καιρό ο 26χρονος σέντερ ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με την ομάδα του όμως να μην θέλει να τον παραχωρήσει.Η επιλογή του Ουίλιαμσον στο νούμερο 1, αναμένεται να «σπρώξει» την ομάδα για να ανταλλάξει τον 26χρονο φόργουορντ ώστε να στελεχώσουν την ομάδα με ελπιδοφόρους παίκτες και ο Ντέιβις να πάει στην ομάδα που θέλει.

Σύμφωνα με tweet του έγκυρου δημοσιογράφου Σαμς Χαράνια, ο νεός εκτελεστικός αντιπρόεδρος των Πέλικανς, Ντέιβιντ Γκρίφιν, θα έχει συνάντηση με τον All Star φόργουορντ ώστε να μάθει τις προθέσεις και τις σκέψεις του όσον αφορά την παραμονή του στην ομάδα.

Η εξέλιξη της συγκεκριμένης συνάντησης θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ της επόμενης σεζόν για τους Πέλικανς.

