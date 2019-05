Eξωφρενικό ποσό 93.200 δολαρίων για να δει τους Ουόριορς...

Aδιανόητο ποσό για να δει την ομάδα του να αγωνίζεται στο Game 3 του ΝΒΑ έδωσε φίλος των Ουόριορς. Τίποτα δεν φαίνεται να πτοεί τον φίλο των Ουόριορς για να δει τον αγώνα της ομάδας του, ακόμα και το υπέρογκο ποσό των 93.200 δολαρίων για ένα μόνο αγώνα δεν φάνηκαν αρκετά για να τον αναγκάσουν να χάσει τον αγώνα.

Ο συγκεκριμένος οπαδός θα δώσει 93.200 δολάρια για να παρακολουθήσει το Game 3 και πρώτο εντός έδρας αγώνα της ομάδας του, αφού νωρίτερα οι Ράπτορς θα δώσουν 2 συνεχόμενους εντός έδρας αγώνες.Φαίνεται, είχε τετοια μεγάλη ανυπομονησία για να δει την ομάδα του να αγωνίζεται και να την δει να κατακτά άλλο ένα πρωτάθλημα,, που δεν τον "άγγιξε" το εξωφρενικό ποσό για τον αγώνα.

JUST IN: A fan has paid $93,200 for a pair of courtside seats on the @warriors website to Game 3 of the NBA Finals at Oracle Arena in Oakland. pic.twitter.com/3Lw6UcAffn