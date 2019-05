Έκτος σκόρερ σε post-season ο Λέοναρντ

Ο Λέοναρντ έστειλε την ομάδα του για πρώτη φορά στους τελικούς του ΝΒΑ, κάνοντας παράλληλα μια εκπληκτική post-season με τους Ράπτορς κάτι που τον έβαλε σε συγκεκριμένη λίστα με κορυφαίους σκόρερ πριν τους τελικούς.

Το καλοκαίρι του 2018 ο Καουάι Λέοναρντ πήρε μεταγραφή στο Τορόντο και περίπου 10 μήνες μετά, κατάφερε να οδηγήσει τους Ράπτορς στην πρώτη τους συμμετοχή σε τελικούς του ΝΒΑ.

Η μέχρι τώρα θητεία του 27χρονου σούπερσταρ κρίνεται ήδη επιτυχημένη, όμως η κατάκτηση του πρωταθλήματος θα αλλάξει το στάτους του παίκτη στα βιβλία της ιστορίας.

Ο Λέοναρντ διανύει μία μυθική post-season με συνολικά 561 πόντους πριν τη συμμετοχή του στα παιχνίδια του τίτλου. Η συγκεκριμένη επίδοση, τον φέρνει στην έκτη θέση της λίστας των κορυφαίων σκόρερ πριν τους τελικούς, η οποία περιλαμβάνει τους Λεμπρόν Τζέιμς (612π), Χακίμ Ολάζουον (594), Μάικλ Τζόρνταν (591 και 587) και Κέβιν Ντουράντ (563).

Most points in a postseason prior to the NBA Finals:



612 - LeBron James, 2018

594 - Hakeem Olajuwon, 1995

591 - Michael Jordan, 1989

587 - Jordan, 1990

563 - Kevin Durant, 2014

561 - Kawhi Leonard, 2019