Tα κορυφαία καρφώματα Αντετοκούνμπο! (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διανύει εξαιρετική χρονιά, μας χάρισε εκπληκτικά καρφώματα και το NBA επέλεξε και παρουσίασε τα καλύτερά του, λίγες ώρες πριν το Game 5 των Μπακς με τους Ράπτορς.

Ο Greek Freak δεν σταματά να καρφώνει από το ξεκίνημα της σεζόν και η λίγκα παρουσιάζει τον ηγέτη των Μπακς.

OH MY GIANNIS!



Ahead of Thursday's ECF Game 5, we showcase @Giannis_An34's BEST DUNKS of the 2018-19 NBA Regular Season & #NBAPlayoffs! #FearTheDeer



: (2) TOR 2-2 (1) MIL

: 8:30pm/et : TNT pic.twitter.com/3CuiXCufVL