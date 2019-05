Μπήκε σε ξεχωριστή λίστα ο Ντρέιμοντ Γκριν

Μπορεί ο Κάρι να έβαλε 36 πόντους, αλλά ο Γκριν έκανε ένα εκπληκτικό αγώνα.Εξαιρετική εμφάνιση για τον Ντρέιμοντ Γκριν, με τον έμπειρο παίκτη των Ουόριορς να πετυχαίνει τρεμπλ νταμπλ και να μπαίνει σε ¨κλειστό κλαμπ" παικτών που το έχουν καταφέρει.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν μέτρησε 20 πόντους, 12 ασίστ και 13 ριμπάουντ και οδήγησε τους «πολεμιστές» στο 3-0 επί των Μπλέιζερς.

Μάλιστα, μπήκε και σε μια ξεχωριστή λίστα, αφού έβαλε το όνομά του δίπλα σε αυτό των Φατ Λεβέρ (1989) και Ράσελ Ουέστμπρουκ (2019) ως οι μόνοι παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ που κατέγραψαν τουλάχιστον 20 πόντους, 12 ριμπάουντ, 12 ασίστ και 4 κλεψίματα σε ματς των playoffs!

Draymond Green (20 PTS, 13 REB, 12 AST, 4 STL) joins Fat Lever (1989) and Russell Westbrook (2019) as the only players in @NBAHistory to record at least 20 points, 12 rebounds, 12 assists, and 4 steals in a postseason game! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/aIMjjsbY2l