Ο Βόγκελ, ο νέος προπονητής του ΛεΜπρον

Οι Λέικερς ανακοίνωσαν τον Φρανκ Βόγκελ, ο οποίος διαδέχεται τον Λουκ Ουόλτον.



Ο πρώην προπονητής των Πέισερς και των Μάτζικ έκανε δηλώσεις για τη νέα του ομάδα, τονίζοντας: «Ανυπομονώ να κοουτσάρω μια ομαδα με τόσο ταλέντο και να φέρω το στρατηγικό μου όραμα στους Λέικερς».

Υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο, του οποίοι οι λεπτομέρειες δεν έγιναν γνωστές.

Welcome to the #LakeShow, Coach Vogel!