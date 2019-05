Δεν κρατιέται ο Κάιλ Χάινς για το Final 4

Ανυπόμονος δείχνει να είναι ο Κάιλ Χάινς για το Final 4 της Euroleague, με τον σέντερ της ΤΣΣΚΑ να ονειρεύεται την κορυφή της Ευρώπης.

Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός έδειξε την ανυπομονησία του για το Final 4 της Euroleague, εκεί όπου στον ημιτελικό θα κοντραριστεί με την Ρεάλ (17/5).

«Μια εβδομάδα ακόμη και έρχεται η ώρα του Final 4. Για πάμε», έγραψε.

One more Week and it’s Final Four Time !!!!!!



Let’s Go !!!!!!!!! #F4GLORY #EuroLeague #CSKAbasket pic.twitter.com/iJgb9t4K0c