Ο Χάρντεν έριξε το κινητό οπαδού των Τζαζ, που τον πίκαρε!

Ένας οπαδός των Γιούτα Τζαζ θέλησε να πικάρει τον Τζέιμς Χάρντεν και ο σταρ των Χιούστον Ρόκετς του... έριξε το κινητό!

Ένας φίλος της ομάδας της Γιούτα είδε τον «Μούσια» να βγαίνει προς το παρκέ και του φώναξε πως κάνει το χειρότερο flopping στο ΝΒΑ. Η ατάκα αυτή δεν άρεσε στον Χάρντεν, που... ξέσπασε στο κινητό του οπαδού.

Δείτε το βίντεο:

James Harden slaps this Jazz fan’s phone after being called the “worst flopper in the NBA” (via Jason Glad/Facebook) pic.twitter.com/vO2PByqBkv