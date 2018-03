Η φοβερή επίδραση του Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι των Μπακς!

Η γλώσσα των αριθμών μπορεί να μην λέει πάντα την αλήθεια ωστόσο στο ματς των Μπακς με τους Μάτζικ την είπαν και μάλιστα με το... παραπάνω όσον αφορά τη παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Συγκεκριμένα και όσον αφορά τη σχέση του Offensive με του Defensive Rating η διαφορά ήταν... χαώδης!

Με λίγα λόγια με τον Γιάννη στο παρκέ η σχέση ήταν στις 8,8 μονάδες ανά 100 κατοχές, ενώ χωρίς των Γιάννη στις -94 μονάδες!!

Haven't pulled one of these out in a while.



ORL vs MIL



The Bucks with Antetokounmpo:



On (40:27)

OffRtg 115.0

DefRtg 106.2

NetRtg +8.8



Off (7:23)

OffRtg 87.4

DefRtg 181.4

NetRtg -94.0



Minus. Ninety. Four. Points. Per. One. Hundred. Possessions.