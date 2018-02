Με πρωταγωνιστή τον Αντετοκούνμπο (video)

Οι Μιλγουόκι Μπακς δημοσίευσαν ένα βίντεο με τις καλύτερες φάσεις από το πρώτο μισό της regular season, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής.

Ο Γιάννης πρωταγωνιστεί στο βίντεο των «Ελαφιών» με τις κορυφαίες στιγμές του πρώτου μισού της σεζόν, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το απίστευτο κάρφωμα κόντρα στην Νέα Υόρκη, όταν και πέρασε πάνω από τον Τιμ Χαρνταγουέι Τζούνιορ.

Δείτε εδώ το σχετικό βίντεο:

Enjoy all the top plays from the first half of the season!!#FearThDeer pic.twitter.com/FpXJBTLkIB