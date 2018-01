Λεμπρόν VS Giannis: Κονταροχτυπήματα και μεγάλη μάχη!

Λίγο πριν τα τελικά αποτελέσματα εν όψει του All Star Game του ΝΒΑ, ο Λεμπρόν Τζέιμς πέρασε μπροστά από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στις ψήφους για τους παίκτες της Ανατολής.

Το ΝΒΑ ενημέρωσε για την εξέλιξη της ψηφοφορίας του All Star Game και ο Λεμπρόν έχει πλέον 1.622.838 ψήφους έχοντας αφήσει τον «Greek Freak» στη 2η θέση με 1.480.954 ψήφους. Φυσικά, συνεχίζουν να... κονταροχτυπιούνται. O Κάιρι Ίρβινγκ τους ακολουθεί, ενώ αρκετά απέχουν οι Τζόελ Εμπίιντ και Κρισταπς Πορζίνγκις.

The Second #NBAAllStar Voting Returns for Eastern Conference players!



VOTE NOW: https://t.co/UjbrNUQ7Vw pic.twitter.com/pd1IaxfinV