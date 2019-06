Επέστρεψε στη Ζαλγκίρις ο Λεκαβίτσιους!

Παίκτης της Ζαλγκίρις Κάουνας είναι κι επίσημα ο Λούκας Λεκαβίτσιους, με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να ανακοινώνει την απόκτηση του.



Ο 25χρονος γκαρντ μετά από δύο χρόνια παρουσίας στον Παναθηναϊκό, στα οποία κατέκτησε δυο πρωταθλήματα και ένα κύπελλο, επέστρεψε στην ομάδα που τον ανέδειξε και θα τεθεί και πάλι υπό τις οδηγίες του Σάρας, ο οποίος είχε εισηγηθεί την επιστροφή του στη διοίκηση της Ζαλγκίρις.



Ο «Λέκα» έμεινε ελεύθερος από το τριφύλλι και συμφώνησε με τη Ζαλγκίρις υπογράφοντας συμβόλαιο με τους Λιθουανούς.

Welcome back Lukas! After a two years in Lukas #Lekavicius will be wearing the green-and-white of #Zalgiris once again! #Euroleague #ManoKomanda #MyTeam #Kaunas pic.twitter.com/dW2QkOsrFH