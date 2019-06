Οι 21 ασίστ του Καμπάτσο στο Final 4 (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν κατάφερε να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής στο Final 4 όμως ο Φακούντο Καμπάτσο μοίρασε 21 ασίστ στη διοργάνωση της Βιτόρια.

Η Ρεάλ ηττήθηκε από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης ΤΣΣΚΑ Μόσχας στον ημιτελικό της Βιτόρια κι εν συνεχεία κατέκτησε την τρίτη θέση με τη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε στον μικρό τελικό.



Από την πλευρά του, ο Φακούντο Καμπάτσο μοίρασε 21 ασίστ και η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση δημοσίευσε τις επιδόσεις του Αργεντινού γκαρντ.

21 assists in 2 games at #F4GLORY?



It's what @facucampazzo does