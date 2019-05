Koντά στον Ντέιβις η Μπαρτσελόνα

To μπαμ με τον Μπράντον Ντέιβις είναι κοντά να κάνει η Μπαρτσελόνα σύμφωνα με πληροφορίες από Iσραηλινό δημοσιογράφο.Η ανάρτηση του Ρόι Κοέν αναφέρει πως ο Ντέιβις έχει κλείσει στη Μπαρτσελόνα για διετές συμβόλαιο με 4 εκατομμύρια δολάρια.Ο 27χρονος σέντερ με την εξαιρετική φετινή χρονιά που πραγματοποίησε με τη φανέλα της Ζαλγκίρις στην Ευρωλίγκα τράβηξε τα βλέμματα των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης.O Αμερικανός σέντερ στη φετινή σεζόν μέτρησε μέσο όρο 14,2 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και 2 ασσιστ.Μένει να δούμε αν οι συγκεκριμένες πληροφορίες του Ισραηλινού δημοσιογράφου ευσταθούν και γίνει κάτοικος Βαρκελώνης ο Ντέιβις.

Zalgiris's Brandon Davies agreed to a 2-year 4 million dollars deal with Barcelona, according to source