«Φόρτωσε» με ερώτηση δημοσιογράφου ο Ιτούδης (vid)

Ο Δημήτρης Ιτούδης έγινε «έξαλλος» με ερώτηση δημοσιογράφου, στη διάρκεια του ημιχρόνου του αγώνα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με τον Ερυθρό Αστέρα.

Η ΤΣΣΚΑ ήταν πίσω με -7 στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα και ρωτήθηκε πώς θα βρει κίνητρο σε ένα ματς που δεν χρειάζεται η ομάδα του. Ο Έλληνας κόουτς απάντησε άμεσα και με απορία: «Ποιος λέει ότι δεν χρειαζόμαστε αυτό το παιχνίδι;»

“Who said we don’t need this game?”

