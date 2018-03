Συγκλονίζει ο μονόχειρας Ουάιτακερ

Όταν ο Ρόμπερτ Ουάιτακερ Τζούνιορ ήταν 10 ετών, είδε να του ακρωτηριάζουν το αριστερό χέρι, αλλά η αγάπη του για το μπάσκετ αποδείχθηκε πιο δυνατή από το "χτύπημα" της ατυχίας.

Ο Ρόμπερτ Ουάιτακερ Τζούνιορ όταν ήταν 10 χρονών, έχασε το αριστερό του χέρι, καθώς στην προσπάθειά του μην πέσει από ένα δένδρο που είχε σκαρφαλώσει, πιάστηκε από ένα καλώδιο.

Ο Ρόμπερτ Ουάιτακερ Τζούνιορ, όμως, σηκώθηκε πιο δυνατός και συνεχίζει να κάνει ως και σήμερα, ό,τι αγαπάει."Έπαιζα μπάσκετ και πριν από το ατύχημα, οπότε για εμένα δεν υπήρχε καν η ερώτηση για το αν θα σταματούσα να παίζω", έχει δηλώσει ο ίδιος, ο οποίος μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε τουρνουά στην Κίνα και στην Ιαπωνία.

Επίσης, έχει αναφέρει πως "κάθε φορά που βρίσκομαι στο γήπεδο, νιώθω πως με υποτιμούν, επειδή δεν με έχουν δει να αγωνίζομαι. Όταν, όμως, καταλαβαίνουν πόσο καλός είμαι, είναι αργά".

Ο Ρόμπερτ Ουάιτακερ Τζούνιορ θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στην λίγκα "CIBACOPA" με τoυς Pioneros de Los Mochis, οι οποίοι είναι μία από τις έντεκα ομάδες που συμμετέχουν σε αυτήν.

Robert Whitaker Jr. is the world's first pro basketball player with one arm pic.twitter.com/E3CBs50Wcl