Απίστευτο buzzer beater από τον Γκιλ κόντρα στον Παναθηναϊκό

Με ένα απίστευτο buzzer beater τρίποντο του Άντονι Γκιλ ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος στο παιχνίδι Χίμκι - Παναθηναϊκός Superfoods.

Ο Αμερικανός φόργουορντ της Χίμκι δεν είχε πολύ χρόνο στη διάθεσή του, αλλά κατάφερε να βρει στόχο με έναν τρελό τρόπο και να ανεβάσει την διαφορά στο +17.

Δείτε το βίντεο:

Amazing



Anthony Gill with the half court buzzer beater!



With the bonus look-away #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/tIZSwSrNut