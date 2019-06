Ο Ντε Κολό θέλει να αγωνιστεί στο ΝΒΑ

Ο Νάντο Ντε Κολό, μετά το τέλος του από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, αναζητά τη νέα πρόκληση στην καριέρα του, με την προοπτική του ΝΒΑ να τον δελεάζει, όπως αναφέρει ο ίδιος στις δηλώσεις του.

Ο Γάλλος πρώην γκαρντ της ρωσικής ομάδας έχει πει στους αντζέντηδες του να ψάξουν για ομάδα στο "μαγικό κόσμο" του ΝΒΑ για να αγωνιστεί ξανά μετά το πέρασμα του από Σαν Αντόνιο Σπερς και Τορόντο Ράπτορς, την διετία 2012-2014. O 31χρονος μπασκετμπολίστας φαίνεται να αφήνει την Ευρώπη και την ΤΣΣΚΑ μετά από 5 χρόνια και δείχνει να έχει στο μυαλό του μόνο το ΝΒΑ.

Ο ίδιος μίλησε το ESPN λέγοντας:

"Ζήτησα από τους εκπροσώπους μου να ψάχνουν την αγορά του ΝΒΑ για ευκαιρίες τις επόμενες εβδομάδες. Είμαι ενθουσιασμένος για την νέα πρόκληση της καριέρας μου",τόνισε χαρακτηριστικά.

