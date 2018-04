Έπεσε μαχόμενος ο Παναθηναϊκός, 81-74 από τη Ρεάλ Μαδρίτης

Το τετράποντο του Τζέισι Κάρολ στα 50'' για το τέλος αρκούσε για να χαρίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης τη νίκη επί του Παναθηναϊκού Superfoods (81-74) στο τρίτο παιχνίδι των playoffs (2-1 η "Βασίλισσα"). Do or die για το "τριφύλλι" την Παρασκευή (27/4, 22:00).







Ο Παναθηναϊκός Superfoods έφτασε τη Ρεάλ Μαδρίτης στα... όριά της, πάλεψε, γύρισε από το -13 στα μισά της γ' περιόδου, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Η "Βασίλισσα" πήρε τη νίκη (81-74) και μαζί κεφάλι στη σειρά των playoffs (2-1) με τον Τζέισι Κάρολ να δηλώνει "παρών" στο πιο κρίσιμο σημείο.



Ο 34χρονος γκαρντ ήταν αυτός που "μίλησε" στο τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης, την ώρα που τόσο ο Σέρχιο Γιουλ όσο και ο Λούκα Ντόντσιτς είχαν... σιγήσει. Σπουδαία η δουλειά του "τριφυλλιού" στο σύνολο της αναμέτρησης, με την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ να έχει μια -τελευταία- ευκαιρία σε δύο βράδια (27/4, 22:00).



Ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός Superfoods δεν ήταν εφάμιλλος της κρισιμότητας και του "πρέπει" που είχε. Πολλά λάθη σε τακτικό επίπεδο στην άμυνα που έδωσαν εύκολα καλάθια στους γηπεδούχους.



Πλην όμως, το γεγονός πως οι παίκτες του Τσάβι Πασκουάλ έλεγχαν τα αμυντικά ριμπάουντ (την ώρα που εκείνοι του Πάμπλο Λάσο αστοχούσαν σε συνεχόμενα τρίποντα), τους έδωσε τη δυνατότητα να ελέγχουν -κάπως- την κατάσταση (13-17 στο 8').



Ήταν σαφές πως ο προπονητής του "τριφυλλιού" ήθελε να κατεβάσει σημαντικά τον αριθμό κατοχών και να πάει σε μεγάλες και αργές επιθέσεις. Κάτι που του έδωσε ένα σχετικό πλεονέκτημα έναντι της Ρεάλ Μαδρίτης, που πάλευε -μέσα σε όλα- να εντάξει στο rotation της τον Σέρχιο Γιουλ (0/3 τρίποντα στο ημίχρονο).



Τα γρήγορα φάουλ με τα οποία χρεώθηκαν ο Κρις Σίνγκλετον και ο Τζέιμς Γκιστ έφερε αλλαγή πλάνου για τον 45χρονο τεχνικό, ο οποίος όμως πήρε πράγματα από τον Κένι Γκάμπριελ στο "4". Έτσι, το "τριφύλλι" έμεινε με νύχια και με δόντια σε θέση οδηγού (30-31 στο 18'), πριν έρθει ένα καταστροφικό δίλεπτο.



Συνεχόμενα φάουλ, λάθη και έλλειψη συγκέντρωσης έδωσαν στους γηπεδούχους το +6 (40-34) που ήταν μια καλή διαφορά εν όψει του β' μέρους. Ειδικά από την στιγμή που η ομάδα του Πάμπλο Λάσο είχε 2/11 τρίποντα και 12/17 βολές -με τον Λούκα Ντόντσιτς να μένει στους 5 πόντους με τα 2/7 σουτ και τις 1/2 βολές.



Η εκκίνηση του β' μέρους ήταν απογοητευτική για τον Παναθηναϊκό Superfoods, ο οποίος πέρασε ένα πεντάλεπτο - σκέτο μαρτύριο. Κάτι που επέτρεψε στους γηπεδούχους να φτάσου στο +13 (50-47 στο 25'), δίχως όμως να κάνουν κάτι εντυπωσιακό.



Ήταν το σημείο που ο Νικ Καλάθης ανέλαβε δράση. Με δύο δικά του τρίποντα και συνεχόμενες καλές άμυνες, οι "πράσινοι" έφτασαν στο -4 (57-53) στο φινάλε της γ' περιόδου. Ένα διάστημα που βρήκε το "τριφύλλι" να σουτάρει με 4/6 από τα 6μ75.



Η τελευταία περίοδος ήταν... αίμα κι άμμος. Ο Παναθηναϊκός Superfoods είχε καταφέρει να κατεβάσει κατακόρυφα τον ρυθμό του αγώνα, με τον Πάμπλο Λάσο να ψάχνει... πόντους, αλλά να μην βρίσκει λύσεις. Ο Τζέισι Κάρολ έκανε ένα βήμα μπροστά, αλλά έβρισκε απέναντί του σθεναρή αντίσταση.



Το "τριφύλλι" παρέμεινε σε απόσταση βολής (64-63) πριν έρθουν δύο φάσεις που αποτέλεσαν μαχαιριά στην καρδιά της ελληνικής ομάδας. Ο Σέρχιο Γιουλ έβγαλε την μπάλα σε προσπάθεια του Μάρκους Ντένμον να δώσει την ασίστ στον Τζέιμς Γκιστ για κάρφωμα στον αιφνιδιασμό, κι αμέσως μετά έβαλε δύο σερί τρίποντα.



Αποτέλεσμα αυτού ήταν το +7 (70-63) της Ρεάλ Μαδρίτης, με 3'08'' για το τέλος. Ακόμη και τότε όμως, ο Παναθηναϊκός Superfoods δεν τα παράτησε. Ακολούθησαν επτά σερί "πράσινοι" πόντοι για το "Χ" (70-70) που υποχρέωσε τον προπονητή των γηπεδούχων να πάρει τάιμ άουτ στα 2'18'' για το τέλος.



Όλα ήταν σε οριακό σημείο, μέχρι να αναλάβει δράση ο Τζέισι Κάρολ. Χάρη στο δικό του τετράποντο στα 50'' για το φινάλε, η "Βασίλισσα" πήγε στο +5 (77-72) και δεν ξανακοίταξε πίσω. Πήρε τη νίκη (81-74) και μαζί το πάνω χέρι για την πρόκριση στο Final Four.



Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός Superfoods έχει -σε δύο βράδια- την τελευταία ευκαιρία του για να επαναφέρει τη σειρά στο ΟΑΚΑ. Το βράδυ της Παρασκευής (27/4, 22:00), η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ παίζει τα ρέστα της, κάνει all in στην παρτίδα του WiZink Center και... ό,τι γίνει.



Ο MVP



Ο Τζέισι Κάρολ ήταν... on fire απόψε. Ειδικά την στιγμή που χρειαζόταν. Στα 16'06'' που αγωνίστηκε, δεν έχασε σουτ! Έβαλε μάλιστα το τετράποντο που άλλαξε τα δεδομένα στα 50'' για το τέλος της αναμέτρησης. Συνολικά, είχε 17 πόντους (με 3/3 δίποντα, 3/3 τρίποντα και 2/2 βολές) και 1 λάθος.



ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ



Το δίδυμο των Λούκα Ντόντσιτς (3/12 σουτ) και Σέρχιο Γιουλ (3/9 σουτ) δεν ήταν σε καλή κατάσταση σε εκτελεστικό επίπεδο. Αρκούσε όμως η παρουσία του Τζέισι Κάρολ στο φινάλε για να γείρει την πλάστιγγα υπέρ των γηπεδούχων, δεδομένου ότι ο 34χρονος γκαρντ είχε 6/6 εντός παιδιάς!



ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ



Στο 1'03'' για το τέλος, ο Μάικ Τζέιμς σκόραρε με δύο βολές για να ρίξει τη διαφορά στον πόντο (73-72). Η φάση που ακολούθησε όμως, έκρινε τα πάντα. Ο Τζέι Κάρολ έβαλε... τετράποντο και "υπέγραψε" τη νίκη της ομάδας του Πάμπλο Λάσο, αφού το +5 (77-72) που απέκτησε σε εκείνο το σημείο, δεν μπορούσε να ανατραπεί.









ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-17, 40-34, 57-53, 81-74.



ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Λάσο): Κοζέρ 4 (2/6 σουτ), Ράντολφ 8, Ρούντι 9 (1), Ντόντσιτς 7 (3/11 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 1/2 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 λάθη), Ρέγιες 5 (5/6 βολές), Αγιόν 8, Κάρολ 17 (3/3 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές), Ταβάρες 2 (5 ριμπάουντ), Γιουλ 7 (1/2 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 0/2 βολές, 4 ασίστ), Τόμπκινς 4 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Τέιλορ 8.



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS (Πασκουάλ): Σίνγκλετον 6 (1 τρίποντο, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρίβερς, Τζέιμς 14 (2/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4/6 βολές), Πέιν, Παππάς, Ντένμον 3 (1 τρίποντο, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γκιστ 15 (5 ριμπάουντ), Βουγιούκας 2, Γκάμπριελ 2 (4 ριμπάουντ), Λοτζέσκι 3 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Καλάθης 26 (5/10 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 4/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Αντετοκούνμπο 3.