«θα καταγγείλουμε κάθε μορφή δυσφήμισης από τον Ολυμπιακό»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε στην τιμωρία που του επιβλήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, κάνοντας επίθεση στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και τονίζοντας πως ο Παναθηναϊκός Superfoods θα καταγγέλλει πλέον κάθε μορφή δυσφήμισης του αθλήματος από τους «ερυθρόλευκους»!

Ειδικότερα, ο ισχυρός άνδρας των έξι φορές πρωταθλητών Ευρώπης τονίζει πως πίσω από την τρίμηνη απαγόρευση στα γήπεδα της Stoiximan.gr Basket League κρύβονται οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι και κατήγγειλαν μία ανάρτησή του στο Instagram για τον διαιτητή Σπύρο Γκόντα, ενώ στη δήλωσή του γίνεται αναφορά σε περιστατικά από την πλευρά της ομάδας του Πειραιά, που, κατά τη γνώμη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αποτελούν δυσφήμιση του αθλήματος.

Τέλος, η τοποθέτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου καταλήγει με τη δήλωσε πως ο Παναθηναϊκός θα καταγγέλλει από εδώ και στο εξής κάθε μορφή δυσφήμισης του αθλήματος από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, με τον ισχυρό άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ να τονίζει με νόημα πως χρειάζονται δύο για να... υπάρξει τανγκό!

Αναλυτικά η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Προ ολίγων ωρών ενημερώθηκα πως έπειτα από καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός (πόσο σπάνιο…), ο Αθλητικός Δικαστής μού επέβαλε τρεις μήνες αποκλεισμό εισόδου στους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος για μια ανάρτησή μου που αφορούσε το διαιτητή Σπύρο Γκόντα, ως δυσφημιστική για το άθλημα. Και τούτο, παρ’ ό,τι επρόκειτο για μια ανώδυνη ανάρτηση που είχε γίνει τέσσερις μήνες πριν και την οποία διέγραψα άμεσα και αυτοβούλως!

Αναρωτιέμαι, τα κάτωθι περιστατικά δεν αποτελούν δυσφήμιση του αθλήματος;

Την 29/1, μετά την πέμπτη συνεχόμενη ήττα τους από τον Παναθηναϊκό, οι κ.κ. Σφαιρόπουλος και Παπανικολάου δήλωσαν ξεκάθαρα ότι έχασαν λόγω διαιτησίας. Μάλιστα, ο πρώτος έκανε τις σχετικές δηλώσεις στην επίσημη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε του αγώνα! Γεμάτος μένος και ειρωνεία κατακεραύνωσε τους διαιτητές, επιτιθέμενος απαξιωτικά προς εκείνους, φανατίζοντας και προτρέποντας σε βία.

Την 31/1, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανάρτησε στην επίσημη σελίδα της στο Youtube βίντεο, μέσω του οποίου στοχοποιούσε διαιτητές ξεκάθαρα καταλογίζοντάς τους δόλο, ενώ οι ίδιες οι φάσεις που επικαλούνταν, αυτοαναιρούνταν!

Την 31/1 ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, σε τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια κλήρωσης διαιτητών στην ΚΕΔ, τους επιτέθηκε δημοσίως με ντροπιαστικές εκφράσεις, οι οποίες αναπαρήχθησαν σε όλα τα ΜΜΕ.

Την 5/2 ο δημοσιογράφος Σωτήρης Γεωργίου κατήγγειλε τον ξυλοδαρμό του από τον αθλητή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργο Μπόγρη.

Ε, ρε αθάνατη Ελληνική Δικαιοσύνη.

Προφανώς, την τακτική του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια να ψάχνει λύσεις και να δίνει απαντήσεις μόνο εντός παρκέ, τόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός όσο και οι αρμόδιες αρχές την έχουν εκλάβει ως δείγμα αδυναμίας. Ως εκ τούτου, από εδώ και στο εξής, ενημερώνουμε πως ο Παναθηναϊκός θα καταγγέλλει κάθε μορφή δυσφήμισης του αθλήματος από την ΚΑΕ Ολυμπιακός…

It always takes two to tango…»