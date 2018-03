Αρχίζουν τα πλέι οφ στην Καλαθόσφαιρα

Με δύο αναμετρήσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 28 Μαρτίου θα ξεκινήσουν τα play off της ΟΠΑΠ Basket League, για την προημιτελική φάση. Στο «Λευκόθεο» ο ΑΠΟΕΛ θα υποδεχθεί τον Απόλλωνα και στο Αυγόρου η Ένωση Νέων Παραλιμνίου θα φιλοξενήσει την ΕΘΑ Έγκωμης. Οι ομάδες που θα πετύχουν δύο νίκες θα προκριθούν στην ημιτελική φάση, όπου θα συμμετέχουν επίσης οι Πετρολίνα ΑΕΚ και Κεραυνός, οι οποίες τερμάτισαν στην 1η και 2η θέση αντίστοιχα, με την ολοκλήρωση της Β’ φάσης της ΟΠΑΠ Basket League. Η Πετρολίνα ΑΕΚ θα αγωνιστεί με τον νικητή του ζευγαριού Ε.Ν. Παραλιμνίου – ΕΘΑ Έγκωμης και ο Κεραυνός με την νικήτρια ομάδα από το ζευγάρι ΑΠΟΕΛ-Απόλλωνας.



ΑΠΟΕΛ – Απόλλωνας (Τετάρτη 28 Μαρτίου – 19:00)



Στην Λευκωσία ο ΑΠΟΕΛ θα υποδεχτεί στο «Λευκόθεο» τον Απόλλωνα, στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική φάση των play off. Οι «γαλαζοκίτρινοι» ολοκλήρωσαν την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στην 3η θέση με 29 βαθμούς (11 νίκες-7 ήττες) και είναι το φαβορί για την πρόκριση στα ημιτελικά, απέναντι στον Απόλλωνα ο οποίος τερμάτισε στην 6η θέση της βαθμολογίας με 22 βαθμούς (4 νίκες-14 ήττες). Στην ομάδα της Λεμεσού θέλουν να παλέψουν τους αγώνες κόντρα στον ΑΠΟΕΛ, με στόχο την έκπληξη.



Ε.Ν. Παραλιμνίου – ΕΘΑ Έγκωμης (Τετάρτη 28 Μαρτίου – 19:00)



Η Ένωση Νέων Παραλιμνίου είχε αρκετά θετική παρουσία στην φετινή αγωνιστική περίοδο, τερματίζοντας στην 4η θέση της βαθμολογίας, έχοντας 27 βαθμούς (9 νίκες – 9 ήττες). Για την πρεμιέρα των play off θα υποδεχθεί την ΕΘΑ, η οποία ολοκλήρωσε τον Β’ γύρο της ΟΠΑΠ Basket League στην 5η θέση, μετρώντας 24 βαθμούς (6 νίκες – 12 ήττες). Οι «βυσσινί» έχουν το πλεονέκτημα της έδρας και θέλουν την νίκη για να κάνουν το βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση. Από την άλλη, στην ΕΘΑ θα προσπαθήσουν να «αποδράσουν» με το νικηφόρο αποτέλεσμα από το Αυγόρου, ώστε να μπορέσουν στην συνέχεια να διεκδικήσουν την πρόκριση τους στα ημιτελικά.