Εστιατόριο απολογήθηκε στον Γιάννη επειδή τον... ξέχασε!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά από την εξαιρετική εμφάνιση του κόντρα στους Σέλτικς επισκέφτηκε ένα Μεξικάνικο εστιατόριο για να... γεμίσει τις μπαταρίες του. Το πρόβλημα όμως ήταν πως έμεινε με την όρεξη καθώς περίμενε αρκετή ώρα στην αναμονή, με αποτέλεσμα να φύγει και στη συνέχεια το μαγαζί να ζητάει συγνώμη από τον Έλληνα All-Star.

Ύστερα από το τέλος του τέταρτου παιχνιδιού της σειράς των Σέλτικς με τους Μπακς στο Μιλγουόκι, ο Γιάννης αποφάσισε να επισκεφτεί ένα Μεξικάνικο εστιατόριο, το οποίο βέβαια λόγω των αριθμών των πελατών δεν μπόρεσε να τον εξυπηρετήσει. Μάλιστα, ο Έλληνας All-Star έμεινε στην ουρά αναμονής για αρκετή ώρα με αποτέλεσμα να αποχωρήσει. Αρκετοί πελάτες, οι οποίοι είδαν τον Γιάννη δημοσίευσαν φωτογραφίες στα social media με κεντρικό μήνυμα: «Αυτός ο τύπος μόλις κέρδισε ένα αγώνα πλέι οφ για το Μιλγουόκι! Ας τον εξυπηρετήσει κάποιος».

Από την πλευρά του βέβαια και το εστιατόριο δεν έμεινε άπραγο καθώς μόλις κατάλαβε πως ο Γιάννης αποχώρησε ζήτησε συγνώμη από τον ίδιο, μέσω ανακοίνωσης. Αναλυτικά όσα έγραψε το εστιατόριο: «Λυπούμαστε που δεν μπορέσαμε να βρούμε θέση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, στο χρονικό διάστημα της αναμονής του. Νιώθουμε μεγάλη τιμή που επέλεξε το εστιατόριο μας για να γιορτάσει γευματίζοντας και ζητάμε συγνώμη που δεν μπορέσαμε να τον εξυπηρετήσουμε αμέσως».

At @BelAirCantina on water street and just watched @Giannis_An34 wait for a table for 10 minutes and no one helped him so he left... Dude just won Milwaukee a playoff game! Get him some service pic.twitter.com/hcjsJfThiA