Μουρίνιο και Βενγκέρ μαγεύτηκαν από το "You 'll never walk alone"!

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ τραγούδησαν όλοι μαζί το "You 'll never walk alone" λίγο πριν από την έναρξη του τελικού και υποχρέωσαν τους Ζοζέ Μουρίνιο και Αρσέν Βενγκέρ να μιλήσουν με άκρως κολακευτικά λόγια για το πάθος στην κόκκινη εξέδρα (VIDEO).

Λίγο πριν από την πρώτη σέντρα στον τελικό της Μαδρίτης οι οπαδοί της Λίβερπουλ έδωσαν εκπληκτικό σόου στις εξέδρες καθώς τραγούδησαν με όλη τους την ψυχή το "You 'll never walk alone" για να δώσουν δύναμη στους παίκτες του Γιούργκεν Κλοπ λίγο πριν τη μεγάλη μάχη με την Τότεναμ.

Η ατμόσφαιρα πάντως που δημιούργησαν με τα πολύ υψηλά ντεσιμπέλ ήταν τόσο μαγευτική ώστε ακόμα και δύο "άσπονδροι εχθροί" του ποδοσφαίρου να ενώσουν τις φωνές τους και να μην κρύψουν το θαυμασμό τους για τα όσα παρακολουθούσαν.

Ο λόγος για τους Ζοζέ Μουρίνιο και Αρσέν Βενγκέρ που ήταν καλεσμένοι στα πλατό του "BeinSports" για να μιλήσουν για τον αγγλικό εμφύλιο, με τον Πορτογάλο και τον Αλσατό να ακούν το τραγούδι των οπαδών και να διακόπτουν την κουβέντα τους για να το απολαύσουν σε όλο του το μεγαλείο.

"Αυτό που ακούγεται είναι πιο όμορφο από αυτά που μπορούμε να πούμε εμείς", ήταν το λακωνικό σχόλιο του Μουρίνιο, με τον Βενγκέρ να συμφωνεί και να επαυξάνει, λέγοντας απλά: "Μοναδικό"!

