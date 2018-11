Η πρώτη φωτογραφία του InSight από το έδαφος του πλανήτη Άρη

Το διαστημόπλοιο της NASA που προσεδαφίστηκε στον Άρη τη Δευτέρα «διακτίνισε» στη Γη την πρώτη καθαρή φωτογραφία από τον έρημο Κόκκινο πλανήτη.

«Υπάρχει μια ήρεμη ομορφιά εδώ. Ανυπομονούμε να εξερευνήσουμε το νέο μας σπίτι», έγραψε στο Twitter η αμερικανική διαστημική υπηρεσία, μερικές ώρες αφού το επιστημονικό σκάφος InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) «άγγιξε» το έδαφος του Άρη.

Η εικόνα έφτασε αφού το ρομποτικό όχημα εξερεύνησης είχε προηγουμένως στείλει μία κάπως θολή εικόνα. Η υπηρεσία ανέφερε ότι στο μεσοδιάστημα το διαστημόπλοιο είχε ανοίξει τους ηλιακούς συλλέκτες του, κάτι που του επέτρεψε να επαναφορτίσει τις μπαταρίες του για την αποστολή.

«Το διαστημόπλοιο "Οδύσσεια στον Άρη" επικοινώνησε με το σπίτι, μεταφέροντας από το @NASAInSight το νέο ότι τα ηλιακά πάνελ άνοιξαν και συλλέγουν ηλιακό φως από την αρειανή επιφάνεια» έγραψε η NASA σε ένα tweet. «Επίσης προς ενημέρωση: αυτή η φωτογραφία προέρχεται από τον βραχίονα του σκάφους και δείχνει τα όργανά του στο νέο του σπίτι».

Όπως αναφέρει η New York Post, το σκάφος InSight προσεδαφίστηκε στον Άρη τη Δευτέρα μετά από ένα εξάμηνο ταξίδι προς τον πλανήτη. Η ενημέρωση που περιείχε και την πρώτη φωτογραφία από την αποστολή στον Άρη, στάλθηκε στη Γη μέσω του διαστημόπλοιου Mars Odyssey που βρίσκεται σε τροχιά.

«Η ομάδα του InSight μπορεί να ξεκουραστεί απόψε αφού ξέρουμε ότι οι ηλιακές διατάξεις είναι σε λειτουργία και επαναφορτίζουν τις μπαταρίες», τόνισε ο project manager που είναι επικεφαλής της αποστολής στο εργαστήριο της NASA.

